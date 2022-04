Das Mehrgenerationenhaus, eines der großen Bauprojekte in Kernen, befindet sich in den letzten Zügen. Vor rund viereinhalb Jahren sei ein erstes Bebauungskonzept für die Seestraße vorgelegt worden, sagt Bettina Schenk, stellvertretende Sozialamtsleiterin, in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag.

Im Neubau kommen die Sozialstation Kernen, ein Lern- und Spieletreff und eine Kindertagesstätte unter

Ab dem 1. Mai sollen nun die neuen Räumlichkeiten mit Leben erfüllt werden. Nach