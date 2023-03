Taxi von Stuttgart nach Kernen: Mann will nicht zahlen - jetzt wird es teuer

Wer mit dem Taxi von Stuttgart nach Kernen fährt, der zahlt um die 70 Euro. 74 Euro waren es im Fall eines Mannes aus Kernen, doch der 20-Jährige zahlte nicht und betrog den Taxifahrer damit um das ihm zustehende Geld. Nun musste er sich vor dem Amtsgericht Waiblingen für seine Tat, die sich im November letzten Jahres abspielte, verantworten.

Die Strafe: Der Angeklagte muss dem Taxifahrer den vollen Betrag nachzahlen sowie eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro. Eine teure Taxifahrt für den 20-Jährigen - auch ohne die Geldstrafe. Er habe die Fahrt schlichtweg nicht zahlen können, gesteht er vor Gericht.

Der junge Mann hatte kaum Geld auf dem Konto

Auf seinem Konto sei zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr genügend Geld für die Fahrt gewesen. Er sei zwar noch zur Bank gegangen, doch habe seine Karte nicht dabeigehabt. „Das muss man sich ja vorher überlegen“, betonte Richter Armin Blattner.

462 Euro Bürgergeld erhält der Angeklagte nach eigenen Angaben monatlich, seine Wohnung in Kernen finanziere das Jobcenter. Dass die finanzielle Not keine Rechtfertigung zum Betrug ist, machte der Richter dem jungen Mann deutlich: „Man kann nicht in ein Taxi steigen, wenn man kein Geld hat.“

Er wurde schon häufiger straffällig

Dem Taxifahrer gegenüber sei ein solches Verhalten nicht fair – denn der lebe schließlich von dem Verdienst. Mit seinem Verhalten aufgefallen ist der 20-Jährige jedoch nicht zum ersten Mal: Erschleichen von Leistungen, Betrug und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz reihen sich in seiner Vergangenheit aneinander. In Nordrhein-Westfalen und Baden wurde er schon straffällig, lange an einem Ort blieb er nie.

Nach dem Hauptschulabschluss habe er eine Ausbildung begonnen, diese jedoch wieder abgebrochen. Derzeit suche er nach Arbeit, am liebsten würde er die Ausbildung wiederaufnehmen, betonte der Angeklagte vor Gericht. Auch einen Bürojob könne er sich gut vorstellen, er schreibe zurzeit Bewerbungen.