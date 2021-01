Die Räder stehen still. Die meisten zumindest. Die Fahrschulen sind im Lockdown, erlaubt sind nur Fahrausbildungen zu beruflichen Zwecken, wie zum Beispiel Lkw- und Bus-Führerscheine oder bereits begonnene Fahrausbildungen, die unmittelbar vor Abschluss durch die praktische Fahrerlaubnisprüfung stehen. Für Stefan Ade eine schwierige Situation. Er betreibt zusammen mit Gerd Baumholzer die Fahrschule AB Company mit sechs Standorten, darunter einen in Kernen und einen in Korb. Der Lockdown