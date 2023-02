Trauerflor am Rathaus Kernen: Gedenken an Erdbebenopfer in Türkei und Syrien

Vor dem Rathaus in Rommelshausen und der Verwaltungsstelle in Stetten hängt seit heute ein Trauerflor bei den Fahnen. Grund für die Trauerbeflaggung ist laut Bürgermeister Benedikt Paulowitsch das Erdbeben in der Türkei und in Syrien: „Eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien schwindet die Hoffnung, weitere Überlebende zu finden“, schreibt der Bürgermeister in einem Post auf der Internetplattform Facebook.

Gemeinde trauert mit Angehörigen

„Ich habe angesichts des großen Leids eine dreitägige Trauerbeflaggung am Rathaus der Gemeinde Kernen sowie der Verwaltungsstelle angeordnet.“ Die Gemeinde wolle damit „allen Menschen mit türkischen oder syrischen Wurzeln, allen, die angesichts der Katastrophe geliebte Menschen verloren haben, allen, die in diesen Tagen Schmerz und Leid empfinden“, ihre Anteilnahme ausdrücken.