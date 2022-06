Trotz Abriss-Plänen: Vorerst weiter Corona-Tests im Pavillon am Rathaus Kernen

Die Teststation in Kernen im Pavillon sollte zum 30. Juni hin schließen, so der letzte Stand. Betreiber ist der Apotheker Thomas von Künsberg Sarre. Er wird die Station nach eigenen Angaben nun doch noch „zwei bis drei Wochen weiter betreiben“ und schauen, wie es läuft. Wie lange die Station dort bestehen bleibt, hänge davon ab, wie sehr die Tests angenommen werden, wenn dafür bald drei Euro selbst bezahlt werden müssen - und auch vom Pavillon selbst, der bald abgerissen werden soll.

Die bislang kostenlosen Bürgertests gibt es nur noch bis zum 30. Juni. Danach sollen alle, die sich auf Corona testen lassen wollen, drei Euro zahlen. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Freitag mitgeteilt. Für Risikogruppen soll der Test kostenlos bleiben.

"Auch wenn es nur wenige sein werden, werde ich weiter testen"

Thomas von Künsberg Sarre will beobachten, wie groß der Andrang wird. „Auch wenn es nur wenige sein werden, werde ich weiter testen.“ Das schlagende Argument sind für ihn die steigenden Inzidenzen. Er sehe im Betrieb der Station auch eine soziale Verantwortung.

Die Station ist allerdings nur noch vormittags geöffnet: Montag bis Freitag von 8. bis 10 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 12 Uhr. Es werden PCR- und Schnelltests angeboten.

Ob die Tests nun selbst gezahlt werden müssen oder nicht: Thomas von Künsberg Sarre wird die Teststation entgegen seiner ursprünglichen Aussage („Wir werden Ende Juni das Testzentrum im Pavillon hinterm Rathaus schließen“) fortführen - zumindest solange es geht, denn der Pavillon soll noch in diesem Jahr abgerissen werden. Der stellvertretende Bauamtsleiter Thomas Bauer äußerte bereits, dass das Gebäude städtebaulich als kritisch angesehen würde. „Der Holzbau ist am Ende.“ Das Gebäude sei bereits 30 bis 35 Jahre alt. An dessen Stelle ist nach seinen Angaben auch kein neues Gebäude geplant. Derzeit würden Angebote für den Abriss eingeholt. „Die Ausschreibung läuft bereits“, sagt Thomas Bauer.

Apotheker Thomas von Künsberg Sarre weiß, dass seine Teststation irgendwann weichen muss. „Das wurde mir schon häufig gesagt und der Termin immer wieder verschoben.“ Die letzte Angabe sei der 30. Juni gewesen. Er sei aber flexibel: „Ich kann innerhalb von 48 Stunden einen Container besorgen.“ Denn wenn der Bedarf bestehe, möchte der Apotheker auf jeden Fall weiterhin testen.