Mit etwa 13 Tonnen Hilfsgütern an Bord sind am Sonntagmorgen (6. März) zwei Lkw und ein Transporter von Kernen an die polnisch-ukrainische Grenze aufgebrochen.

In einer Videonachricht am Montagmorgen (7. März) kurz nach sechs Uhr berichtet der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch über die Fahrt und den aktuellen Stand. „Wir sind die Nacht quasi durchgefahren“, sagt er.

Etwa eine Stunde bis nach Cholm

Sie seien gut durchgekommen und haben sich ihrem Ziel, der