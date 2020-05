Jetzt ist offiziell, was sich längst abgezeichnet hat: Der Gesangverein Frohsinn Stetten wird das Sängerheim am Waldrand nicht mehr sanieren. Und zwar trotz der hohen Zuschüsse, die der Gemeinderat dem Verein vor zwei Jahren in Aussicht gestellt hat. Sänger-Chef Roger Wenz sagt, der Verein sei nicht in der Lage, das Projekt zu stemmen. Der Erbbaupachtvertrag mit der Gemeinde wird nicht verlängert, er läuft Ende 2021 aus. Was aus dem idyllisch gelegenen Gasthaus nun werden soll, das der