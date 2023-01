Unterschrift der Vermieterin gefälscht: Gericht verurteilt Mann aus Kernen

Hat der Angeklagte die Unterschrift seiner Kernener Vermieterin gefälscht, um vorzutäuschen, sie habe von ihm die Wohnungsmiete für den Oktober 2021 in bar erhalten? Und hat er auf einem weiteren Formular für einen Internet-Anbieter die Unterschrift gefälscht, um die Vermieterin zu ärgern und ihr Schaden zuzufügen? Auf diese Fragen haben im Waiblinger Amtsgericht Richter Fabian Lindner und Staatsanwalt Hörmann Antworten gesucht.

Das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieterin zunächst problemlos gewesen

Nachdem der 57-jährige Mieter im Jahr 2014 eingezogen war, sei das Verhältnis zwischen ihm und seiner Vermieterin zunächst problemlos gewesen, versicherte diese im Zeugenstand. Er habe die Miete zuverlässig überwiesen, sei höflich und hilfsbereit gewesen, auch mal sie und ihren Ehemann – beide betagte Rentner – bei der Gartenarbeit unterstützt, ihr neues Handy angemeldet und die Verbindung ins Internet eingerichtet. Die Zerrüttung begann, wie sich aus den Aussagen der Zeugin, des Angeklagten und seines Verteidigers, Rechtsanwalt Marko Becker, entnehmen ließ, als der Mieter eine mehrmonatige Haftstrafe antreten musste und mit den Mietzahlungen zeitweise in Rückstand geraten war.

Die Mietschulden wurden schließlich vom Vater des nun angeklagten Mieters ausgeglichen, die Monatsmiete für den September 2021 bezahlte er in bar aus dem Entlassungsgeld, das er nach Verbüßen der Haft erhalten hatte. Den Empfang der 523,50 Euro bestätigte die Vermieterin auf einer vom Angeklagten erstellten Quittung. Über ihren Rechtsanwalt forderte sie ihren Mieter auf, die Miete für Oktober 2021 vertragsgemäß auf ihr Konto zu überweisen.

Angeklagter behauptet, das Geld auf einen Tisch im Flur gelegt zu haben

Die Oktobermiete, behauptete dieser, habe er am 5. Oktober auf ein Tischchen im Flur neben der Eingangstür zu seiner Wohnung zusammen mit einer Quittung hinterlegt. Er habe dies seiner Vermieterin per E-Mail mitgeteilt. Da das Geld verschwunden war und die Quittung unterschrieben auf dem Tischchen lag, habe er angenommen, es sei in Ordnung. Die Vermieterin führte dagegen an, weder habe sie die Oktobermiete erhalten noch die Quittung unterschrieben. Auf dem Tischchen im Flur habe weder das eine noch das andere gelegen. Ihre Unterschrift habe der Angeklagte aus der Septemberquittung herauskopiert.

Der von ihr eingeleiteten Zwangsräumung sei der Mieter schließlich zuvorgekommen, indem er am 16. Januar 2022 von sich aus auszog, die Miete für Oktober, November, Dezember und Januar sei er bis heute schuldig geblieben.

Angeklagter verwendet Ausweiskopie der Vermieterin bei Internetdienstanbieter

Im November 2021 habe sich der Angeklagte an einen Internetdienstleister von ihr gewandt und diesen beauftragt, ihre elektronische Korrespondenz an eine andere Adresse weiterzuleiten. Er habe auf ihrer Homepage Veränderungen vorgenommen, ihr WLAN abgeschaltet und auch ihre Telefonverbindung mehrmals unterbrechen lassen. Dies alles, um sie zu ärgern und ihr Schaden zuzufügen. Dafür habe er auf einem Formular des Internetdienstleisters ebenfalls ihre Unterschrift gefälscht und eine Kopie ihres Ausweises benutzt, die angefertigt worden war, als er ihr Telefon eingerichtet hatte.

In einem Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen einigten sich Richter, Staatsanwalt und Verteidiger, das Verfahren auf Grundlage des Paragrafen 154 der Strafprozessordnung hinsichtlich der Anschuldigungen für den November 2021 einzustellen. Für den Vorwurf, die Unterschrift auf der Oktoberquittung gefälscht zu haben, verurteilte Richter Fabian Lindner den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten.

Die Urkundenfälschung stehe für ihn fest, so der Richter. Dass der Angeklagte Geld und Quittung auf das Tischchen gelegt habe, werte er als reine Schutzbehauptung. Glaubhaft seien hingegen die Aussagen der Zeugin. Sie habe keinerlei Belastungstendenzen gezeigt, habe den Sachverhalt sehr stringent mit zahlreichen Eckdaten dargelegt. Erinnerungslücken habe sie zugegeben. Ein Motiv für eine mögliche Falschaussage könne er nicht erkennen.

Vorbestraft: Neun Eintragungen im Bundeszentralregister

Zulasten des Angeklagten sprechen insgesamt neun Eintragungen ins Bundeszentralregister, darunter auch mehrere wegen Eigentumsdelikten und dass er die ihm vorgeworfene Tat beging, als er noch unter Bewährung stand.

Für ihn spreche, dass er einer Beschäftigung nachgehe, in einer festen Beziehung lebe und seinen 18-jährigen Sohn aus einer geschiedenen Ehe finanziell unterstütze. Zudem handle es sich bei 523 Euro um eine „eher nicht zu hohe Summe“.

Dies erlaube es, eine für den Angeklagten günstige Sozialprognose zu erstellen und die Strafe auf drei Jahre zur Bewährung auszusetzen, unter der Auflage, dass der Angeklagte den Betrag von 1.500 Euro an den „Weißen Ring“ bezahlt. Zudem werde er für die Bewährungszeit der Aufsicht eines Bewährungshelfers unterstellt, damit dieser „stabilisierend auf ihn einwirkt“.