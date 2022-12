Verkürzte Sauna-Zeiten, erhöhte Preise: Sportpunkt Kernen spürt die Energiekrise

Viele strömen mit dem Vorsatz, sich im neuen Jahr sportlich mehr betätigen zu wollen, in die Fitnessstudios. „Gesünder ernähren“, „mehr Sport treiben“ und „Geld sparen“ stehen der Online-Plattform „Statista“ zufolge ganz oben auf der Liste der Neujahrsvorsätze für 2023. Wie sieht’s im Fitnesscenter „Sportpunkt Kernen“ aus: Gibt es bereits eine große Nachfrage? Und machen sich die Energiekrise, Inflation und steigende Preise im Vereinszentrum der Sportvereinigung (Spvgg) Rommelshausen bemerkbar?

Besucherstärkste Monate: November, Januar und Februar

November, Januar und Februar gehören zu den besucherstärksten Monaten, sagt Peter Kunze. Aus seiner rund 30-jährigen Berufserfahrung in der Fitnessbranche weiß der Gymnastik- und Fitnesslehrer sowie der sportliche Leiter im Sportpunkt Kernen: „Der Jahresanfang hat immer gegriffen.“

Zusätzlich möchte der Sportpunkt Kernen, das vereinseigene Fitnesszentrum der Spvgg, im neuen Jahr weitere Mitglieder gewinnen. Deshalb bietet er einen monatlich kündbaren Mitgliedschaftsvertrag an. „Die Flexibilität lockt die Leute an“, findet Peter Kunze.

Mitgliedsbeiträge werden um zehn Prozent teurer

Von Januar an werden zudem die Beiträge im Sportpunkt um etwa zehn Prozent erhöht. Eigentlich sei eine Preissteigerung erst für das Jahr 2024 vorgesehen gewesen – doch die Inflation machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Folglich sah sich der Verein aufgrund der Energiekosten gezwungen, mitzuhalten. Was sagen die Mitglieder dazu? „Die meisten haben großes Verständnis“, berichtet Peter Kunze.

Raumtemperatur wurde gesenkt

Auch auf die Energiesparmaßnahmen im Fitnessstudio hätten die meisten von ihnen verständnisvoll reagiert, etwa als die Raumtemperatur – wie vom „Netzwerk Sportvereinszentren in Deutschland“ vorgeschlagen– im November reduziert wurde. Von 20 Grad Celsius wurden die Räume zunächst auf 17 Grad gesenkt. Als es dann allerdings zu kalt wurde, sei die Temperatur auf 19 Grad angehoben worden, erklärt Peter Kunze. Im Prinzip habe sich nicht das Publikum beschwert, sondern die Angestellten im Sportpunkt. Es werde versucht, ein Mittelmaß zu finden. „Wir testen an, wie die Reaktionen sind“, sagt der sportliche Leiter.

Verkürzte Sauna-Zeiten sorgen für Kündigungen

Um Energie zu sparen, hat der Sportpunkt Kernen nicht nur die Raumtemperatur reduziert, sondern auch das Zeitfenster im Saunabereich eingeschränkt. Das heißt, die Sauna hat verkürzt geöffnet. Diese Energiesparmaßnahmen habe auch einige Kündigungen nach sich gezogen, sagt er. Insbesondere diejenigen, die hauptsächlich die Sauna genutzt haben, hätten ihre Mitgliedschaft beendet. Die Duschanlagen hingegen seien unverändert geblieben. „Bei uns gibt es keine kalten Duschen“, unterstreicht der sportliche Leiter.

Im Großen und Ganzen sei „das Verständnis auf beiden Seiten da“, so Kunze. „Auch während Corona haben wir gutes Feedback bekommen“, sagt er und bedankt sich für die Solidarität der Mitglieder während der Pandemie.

Sportpunkt Kernen hat rund 900 Mitglieder

Trotz einiger weniger Kündigungen sei der Mitgliederstamm mit einer „sehr erfreulichen“ Entwicklung sogar nach oben gegangen. Der Sportpunkt Kernen zählt Peter Kunze zufolge rund 900 Mitglieder.

„Während Corona haben wir sehr viele Ausbremsungen gehabt“, sagt er rückblickend und freut sich umso mehr auf den Zuwachs im Fitnessstudio. 2022 war das erste Jahr, in dem der Sportpunkt seit seiner Neueröffnung erstmals durchgehend geöffnet hatte. Zwar könne man deshalb die Jahre davor nicht direkt miteinander vergleichen, aber fest steht: „2022 war ein gutes Jahr für uns“, sagt der erfahrene Gymnastik- und Fitnesslehrer.

Sehr hoher Krankenstand bei den Mitgliedern

Was er in diesem Jahr allerdings noch beobachtet habe, sei „ein sehr hoher Krankenstand bei den Mitgliedern“. Diese Schwankung habe sich insbesondere in den Sportkursen bemerkbar gemacht. „Ich hoffe, das flacht sich wieder ab“, sagt er. „Wir blicken trotz der Energiekrise optimistisch auf das Jahr 2023.“

Neu: Massage im Sportpunkt

Seit November gibt's auch ein Massageangebot im Sportpunkt (dienstags, von 8.30 bis 11.30 Uhr und donnerstags, von 16 bis 19 Uhr). Der Sportpunkt hat am Samstag, 31. Dezember, von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das Fitnessstudio öffnet am Freitag, 6. Januar, von 9 bis 16 Uhr wieder.