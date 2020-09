Verwirrung herrscht in diesen Tagen in der Klosterstraße in Stetten. Und zwar nicht nur, weil ein Zebrastreifen wegfallen soll, der bislang für die Sicherheit von Schulkindern gesorgt hat. Sondern auch, weil der Fußgängerüberweg, so entstand jedenfalls der Eindruck bei Autofahrern und Passanten, nur äußerst halbherzig entfernt worden ist. Den Kernenern stellt sich die Frage: „Isser jetzt weg oder nicht?“

Streifen sind Kleber-Rückstände

Das Zitat stammt von einem Nutzer in der