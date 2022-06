Vier Freunde aus Kernen verkaufen Waffeln und spenden Erlös an Flüchtlinge

Anton (11), Julius (11), Louis (10) und Vinzent (9) wollten den Menschen in und aus der Ukraine helfen. Deshalb haben die vier Freunde bereits bei der Hilfsaktion der Gemeinde Kernen in der Alten Kelter, als dort Anfang März zahlreiche Spenden entgegengenommen wurden, die Ärmel hochgekrempelt und tatkräftig unterstützt.

Ursprüngliche Idee war, Pommes zu verkaufen

Schon damals hatten die Schüler die Idee, eine eigene Aktion auf die Beine zu stellen – etwa Pommes zu verkaufen. Doch dieses Vorhaben entpuppte sich bereits nach kurzer Zeit als schwierig, weshalb sich die Stettener Jungs für den Verkauf von selbst gemachten Waffeln entschieden haben. Dabei ließen sie sich von anderen Ehrenamtlichen inspirieren, die einen ähnlichen Verkaufsstand in Stuttgart aufbauten.

An einem warmen, sonnigen Sonntag, von etwa 12 Uhr bis 17.30 Uhr, und mit Unterstützung ihrer Eltern starteten die Freunde ihren Benefizverkauf an der Steigstraße und fingen somit viele Wanderer und Spaziergänger ab, die Richtung Yburg pilgerten. „Wir haben auch Getränke verkauft“, sagt Anton.

Mit dem Krieg beschäftigten sie sich sowohl in der Kelter als auch in der Schule. Bei Vinzent in der Klasse gebe es sogar zwei Schüler, die mit ihren Familien vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet sind. „Uns war es sehr, sehr wichtig, etwas zu machen“, ergänzt Julius, „weil es krass ist, was in der Ukraine passiert.“

Dreimal musste neuer Waffelteig angerührt werden

Zu ihrer eigenen Überraschung kam die Waffelaktion bei den Spaziergängern sehr gut an. Die Freunde waren verblüfft, wie groß die Nachfrage war. Ich hätte nicht mit so vielen Menschen gerechnet, gesteht Louis und freut sich umso mehr auf das Resultat. Doch mit ihrer Aktion trafen die Schüler wohl bei vielen einen Nerv, die Spendenbox füllte sich rasant, noch mehr Teig musste her. Dreimal, erinnert sich Julius, mussten weitere Schüsseln Waffelteig angerührt werden.

Spende kommt der Flüchtlings- und Integrationsarbeit der Gemeinde Kernen zugute

Am Abend, als zahlreiche Gebäcke über denVerkaufsstand gereicht und die Teigschüsseln leer gekratzt waren, ergab die Zählung der vier Freunde rund 450 Euro. Das Geld haben Anton, Julius, Louis und Vinzent offiziell an den Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch übergeben. Die Spende soll der Flüchtlings- und Integrationsarbeit der Gemeinde Kernen zugute kommen – wie jüngst der Erlös der beiden Freundinnen Leni und Marie aus Rommelshausen, die mit ihrem Muffinstand auf dem Wochenmarkt 660 Euro erzielten und die Summe der Gemeinde spendeten.

Eis und Austausch mit dem Bürgermeister

Als Dankeschön lud Bürgermeister Paulowitsch die vier jungen Kernener auf ein Eis ein und lobte das Engagement. Die Schüler hatten auch Gelegenheit, sich mit dem Bürgermeister über aktuelle und zukünftige Projekte in der Gemeinde zu unterhalten und ihm Fragen zu stellen. Dies nutzten sie und löcherten den Rathaus-Chef mit Fragen.

Dabei ging es um die Amtszeit des Bürgermeisters, Familien- und Jugendfeste, Klimaschutz, Installation von Fotovoltaik-Anlagen, die Zusammenlegung der Kläranlagen und nicht zuletzt um das neue Zukunftsquartier, die Hangweide.