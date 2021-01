Er ist Vater des Stettener Kleinods Eichensee, ehemaliger Gemeinderat, Jagdpächter und Heimatvertriebener – die Rede ist vom 83-jährigen Stettener Urgestein Franz Wari. „Ich bin 1937 in Üröm bei Budapest geboren“, sagt er. Der Familienname habe sich dort geändert. „Mein Vater ist eigentlich als Wagensommer geboren. Als er in den Militärdienst musste, musste er einen ungarischen Namen annehmen“, berichtet Franz Wari. So sei aus Wagensommer zunächst Vari und folglich Wari geworden. In