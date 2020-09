Seit seiner Ankunft im Remstal vor wenigen Wochen hat Michael Maisenbacher rund 750 Kilometer im Fahrradsattel verbracht. Von seiner Ferienwohnung in Stetten aus hat er die Umgebung erkundet, die Kirchengemeinden im Dekanat besucht. Der neue geschäftsführende Pfarrer der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Kernen ist schon immer viel herumgekommen. Er ist ausgebildeter Hotelfachmann, hat unter anderem als Koch bei Daimler, im Finanzamt und als Berufsmusiker gearbeitet. Am Sonntag wird er in