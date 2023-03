Von Klassik bis Filmmusik: Aula-Konzert des Musikvereins Stetten am 4. März

Von Klassik bis James Bond: Der Musikverein Stetten präsentiert bei seinem 50. Aula-Konzert ein abwechslungsreiches Programm. Am Samstag, 4. März, findet das Konzert im Bürgerhaus in Rommelshausen statt, der Einlass ist ab 18.30 Uhr. Zwar ist die Veranstaltung kostenlos, doch der Musikverein bittet um Spenden.

Die EInleitung wird klassisch

Das Konzert wird musikalisch begleitet durch das Orchester des Vereins (Leitung: Michael Helminger) und die Bläserklasse (Leitung: Jörg Krohmer). Eröffnen wird der Musikverein das Konzert mit „Der Barbier von Sevilla“, eine komische Oper aus der Feder von Gioacchino Rossini. Es folgen weitere Werke des französischen Komponisten Georges Bizet. „Sein größter Erfolg war die Oper ‘Carmen’, deren Erfolg er nicht mehr erleben konnte“, teilt der Musikverein mit – der junge Komponist verstarb im Alter von 36 Jahren.

Ebenfalls erst nach seinem Tod sei das Stück „L’Arlésienne“ bekanntgeworden. „Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung der schönsten Melodien, die Bizet für ein gleichnamiges Singspiel komponiert hatte.“ Der zweite und modernere Teil des Konzertes wird mit den unverkennbaren Melodien von Amy Winehouse eingeleitet. Darunter Stücke wie „You know I’m no good“, „Back to Black“ und „Rehab“.

Am Ende gibt's James Bond

Den Abschluss bilden verschiedene Titelsongs des Filmklassikers James Bond. Die Reise geht dabei zurück bis zum Film „Goldfinger“ aus dem Jahr 1964, bei dem der deutsche Schauspieler Gert Fröbe den Bösewicht spielte. Aber auch moderne Titel wie „Skyfall“ (2012), von der Künstlerin Adele, sind vertreten.

„Schon vor 50 Jahren war es das Ziel, dem Publikum ein anspruchsvolles sowie unterhaltsames Programm zu bieten“, so der Musikverein. Mit dem aktuellen Konzert-Programm werde das auch beim diesjährigen Aula-Konzert versucht. Die Veranstaltung des Musikvereins ist seit dem Jahr 1972 ein stetig wiederkehrendes Event. Lediglich in den Pandemie-Jahren habe es eine Pause gegeben, wie der Musikverein mitteilt. Seit 1972 hat sich viel getan, wer damals schon in Kernen lebte, der weiß: Das Bürgerhaus hat es zu dieser Zeit noch nicht gegeben. „Das Aula-Konzert fand tatsächlich in einer Aula statt, nämlich in der Karl-Mauch-Schule“, so der Musikverein. Damals hatten die Musiker auch noch kein eigenes Vereinsheim. Das wurde erst 1982 fertiggestellt - fast gänzlich in Eigenleistung.