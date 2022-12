Vor dem Bürgerhaus in Kernen werden neue Fahrradständer aufgebaut

Wer in Kernen mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird künftig die Gelegenheit haben, es vor dem Bürgerhaus anzuschließen. Fahrradständer gibt es dort nämlich bis dato kaum, lediglich vor dem Rathaus stehen drei Anlehnbügel, wie aus einem Antrag der Fraktion Offene Grüne Liste (OGL) hervorgeht. „Für Veranstaltungen, Feste und insbesondere den Betrieb des Cafés Merlin sollten deshalb dringend zusätzliche Bügel geschaffen werden“, sagt Fraktionsvorsitzender Matthias Kramer.

Verschiedene Meinungen im Gemeinderat

Der Antrag erreichte im Gemeinderat nur knapp eine Mehrheit: Zehn von 19 Ratsmitgliedern stimmten für die Installation der Anlehnbügel, neun waren dagegen. Als Standort hatte die OGL-Fraktion den Pkw-Parkplatz vorgeschlagen, der sich direkt neben dem Café Merlin und vor dem Altin-Brunnen befindet. Für Autofahrer würde die Installation in diesem Fall einen Stellplatz weniger bedeuten, die OGL findet: Das ist guten Gewissens vertretbar. Rund um das Bürgerhaus befinden sich etwa 75 Pkw-Stellplätze. Die Inanspruchnahme eines Pkw-Parkplatzes sowie verschiedene Sicherheitsaspekte sind es, die einigen Fraktionen im Gemeinderat zu denken geben. Hans Dietzel, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Freien Wähler, findet: „Der Marktplatz muss frei bleiben.“

Bürgermeister Benedikt Paulowitsch stimmt zu, den Standort sicherheitstechnisch zu überprüfen, bevor genau dort Fahrradständer gebaut werden. Vorerst aber werden bald dort, wo derzeit ein Auto parken kann, acht bis zehn Räder Platz haben. Ein Mangel an Stellplätzen für Fahrräder sei ganz und gar nicht überall in Kernen Realität, findet die OGL. An anderen Standorten, etwa dem Bahnhof in Rommelshausen, seien die Möglichkeiten für Radler „vorbildlich“.

Dass das am Bürgerhaus eben nicht der Fall ist, hat die CDU-Fraktion bereits im Jahr 2016 bemerkt und einen entsprechenden Antrag gestellt, der der Redaktion vorliegt. „Während für Pkw in der Tiefgarage ausreichend Plätze geschaffen wurden, fehlt noch immer eine geeignete Stellfläche, an der Fahrräder sicher und nah zu den beiden Gebäuden abgestellt werden können“, heißt es darin. Diesem Antrag wurde laut Verwaltung auch zugestimmt – passiert ist bis heute nichts. Das kann vorkommen, besonders in Zeiten, in denen viel los ist, so die Gemeinde.

Mit dem Start von Bürgermeister Paulowitsch wurden alte Beschlüsse, die noch nicht bearbeitet wurden, ad acta gelegt, damit von vorne begonnen werden konnte. Seitdem werde der Stand der laufenden Beschlüsse regelmäßig geprüft, damit keiner davon mehr in Vergessenheit gerät.