Aus den geöffneten Fenstern der Begegnungsstätte am St.-Pierre-Platz in Stetten dringen am Montagnachmittag Stimmgewirr und Lachen. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee sitzen hier rund 20 Frauen unterschiedlichster Nationalitäten beisammen und unterhalten sich – trotz Sprachbarriere mit Händen und Füßen.

Nach langer Corona-Zwangspause sind die Besucherinnen froh, dass das Café International wieder stattfinden kann. Der multikulturelle Treffpunkt für Frauen und Kinder aus verschiedensten