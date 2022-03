Wer in der Postfiliale in Stetten einen Brief aufgeben oder ein Paket abholen möchte, steht aktuell vor verschlossener Tür. Denn die Filiale an der Klosterstraße hat seit Montag, 14. März, vorübergehend geschlossen.

Grund ist ein Personalengpass

Das teilt die Gemeinde Kernen auf ihrer Homepage mit. „Die Deutsche Post hat uns darüber informiert, dass die Postfiliale diese Woche aufgrund eines personalbedingten Engpasses geschlossen bleiben muss“, heißt es weiter. Die Filiale