Das alte Rathaus in Rommelshausen ist ein historisches Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Die Kernener wollen es unbedingt erhalten, auch wenn das kompliziert und teuer ist. Jetzt sind die Rohbauarbeiten an eine Firma in Remseck vergeben worden. Sie kosten deutlich mehr als veranschlagt. Denn Projekt birgt Risiken: Das Gebäude ist einst ohne Fundament errichtet worden. Ein Versäumnis, das nun nachgeholt werden muss.

Das alte Rathaus an der Hauptstraße steht unter Denkmalschutz. 1777