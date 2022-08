Wechsel nach 32 Jahren: Das ist der neue Vorstand der Bahnmüller-Stiftung in Kernen

Die Erwin-und-Hermine-Bahnmüller-Stiftung in Kernen bietet mehr als nur Ausflüge oder Computer- und Sprachkurse für Senioren an. Der Zweck der Stiftung, die im November 1989 als Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet wurde, ist unter anderem die Förderung der Altenpflege, Altenerholung und Altenbetreuung in Kernen. Kurzum: Sie kümmert sich auf vielen Ebenen um die Belange der Kernener Senioren.

Nun hat es erstmals seit der Gründung einen Wechsel im Vorstand gegeben: Dieter Krauß (82), der seit Tag eins Vorsitzender der Stiftung ist, sowie Klaus Bäurle (63) und Thomas Brüggemann (65), die seit Frühjahr 2014 mit im Boot sind, haben den Vorstand abgegeben. Die Bahnmüller-Stiftung wird von nun an vom Vorsitzenden Helmut Reder (67) und seiner Stellvertreterin Cathrin Maile (34) sowie von Hans Peter Kirgis (67) und Ursula Zeyher (64) vertreten.

Regelbetrieb muss funktionieren

Wie sehen die Pläne des neuen Vorstands aus? Das primäre Ziel sei, die Aufgaben vom Vorgänger zu übernehmen, sagt Helmut Reder. Man müsse zuerst „die Einnahmen sicherstellen“, sagt er, damit „der Regelbetrieb funktioniert“, ergänzt Cathrin Maile. Für die Übergangszeit steht das ausscheidende Trio dem neuen Vorstand beratend zur Seite.

Bislang verwaltete Dieter Krauß das Vermögen, nahm Fördervorschläge entgegen, empfahl dem Stiftungsrat – der Kontrollinstitution –, an wen/was die Stiftung Zuwendungen verteilen könnte, und arbeitete eng mit der Gemeindeverwaltung zusammen. Das wird künftig Helmut Reder tun.

Zahlreiche Senioren-Projekte sind in Kernen entstanden

Auch sind in den vergangenen 32 Jahren, in denen Dieter Kraus den Vorsitz hatte, zahlreiche Projekte entstanden. „Das größte Projekt war die Etablierung von der Seniorenarbeit in Kernen, wie sie heute dasteht“, sagt der Notar im Ruhestand. „Es war nicht einfach, alle hier in der Gemeinde vom Seniorenrat zu überzeugen“, erinnert er sich. Für Hans Peter Kirgis steht fest: „Der Seniorenrat Kernen ist ein Kind der Bahnmüller-Stiftung.“

Nach einer Studie zur Seniorenzufriedenheit in Kernen wurde im März 2011 von der Gemeinde die Stelle einer Seniorenlotsin geschaffen. Seit elf Jahren hilft Monika Schützinger Senioren bei der Erledigung von Papierkram und bei jeglichen Alltagsproblemen. Die Personalkosten trägt die Stiftung, die Sachkosten die Gemeinde. „Vom Geldvolumen her ist es immer noch das größte Projekt, das wir mitfinanzieren“, erläutert Klaus Bäurle. Jüngst sind aus der Kasse der Stiftung Gelder für die Gartenmöbel der Tagespflege im Mehrgenerationenhaus in der Seestraße geflossen. Die hat die Bahnmüller-Stiftung finanziert.

Ein besseres Leben für die Senioren in Kernen

„Die Bahnmüller-Stiftung sorgt dafür, dass die Senioren in Kernen ein besseres Leben haben als die Senioren im Bundesdurchschnitt“, sagt Thomas Brüggemann. Überdies sei es dem Vorstand wichtig, Senioren in Bewegung zu bringen, sie zu motivieren, Anreize zu setzen, Kontakte herzustellen.

Auf Facebook vertreten

In Zukunft werde sich der neue Vorstand auch dafür einsetzen, die Bahnmüller-Stiftung bei der älteren Generation weiterhin bekannter zu machen, sagt Ursula Zeyher. Dazu soll laut Cathrin Maile auch die gleichnamige Facebook-Seite der Stiftung beitragen. Auch in Zukunft möchte der Vorstand an Ausflügen festhalten, die laut Dieter Krauß „Werbung für die Bahnmüllerstiftung“ waren. Man werde sich Gedanken über den Umfang machen und sie anpassen, sagt Helmut Reder, dabei auch an viele Faktoren, etwa Barrierefreiheit denken.

Senioren, die sich bei der Stiftung einbringen möchten, können sich unter der Telefonnummer 07151/2777115, per E-Mail an vorstand.bahnmueller@web.de oder online unter bahnmueller-stiftung.de informieren.