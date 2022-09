Wegen Bauarbeiten und Veranstaltung: Diese Straßen in Kernen sind gesperrt

Aufgrund von Bauarbeiten muss die Hintere Straße auf Höhe des Gebäudes Nr. 16 von Donnerstag, 22. September, bis voraussichtlich Freitag, 7. Oktober, von sieben bis 17 Uhr voll gesperrt werden. Das teilt die Gemeinde Kernen mit.

Zufahrt zur Tiefgarage

Darüber hinaus wird aufgrund einer Veranstaltung am Freitag, 23. September, in der Zeit von acht bis 19 Uhr die Friedrichstraße ab dem Gebäude 25 bis zum Feldrand voll gesperrt. Die Zufahrt zur Tiefgarage des Gebäudekomplexes 28 bis 34 ist in diesem Zeitraum nur über die Wiesenstraße möglich, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.