Wegen Baustelle in Beinsteiner Straße in Kernen: Teilbereiche werden voll gesperrt

Wie die Gemeindeverwaltung Kernen mitteilt, werden auf dem Baugelände in der Beinsteiner Straße im Zeitraum von Freitag, 10. Juni, bis voraussichtlich Montag, 4. Juli, Holzmodulbauten aufgestellt. Deshalb seien an mehreren Tagen Vollsperrungen erforderlich.

Transportfahrzeuge fahren in der Nacht

Die insgesamt 54 Holzmodule werden mittels Schwerlasttransportern angeliefert und aufgestellt. „Die Transportfahrzeuge fahren während der Nachtstunden und werden bis zur Entladung im Bereich der Max-Eyth-Straße abgestellt“, heißt es aus dem Kernener Ordnungsamt. Hierzu seien auch in der die Max-Eyth-Straße an mehreren Tagen Vollsperrungen erforderlich (nach Einmündung zum Gewerbegebiet „Auf der Höhe“ bis vor dem Kurvenbereich/ Einmündung Beinsteiner Straße).

Teilbereich der Max-Eyth-Straße auch voll gesperrt

Zur Aufstellung der Tieflader bis zur Entladung soll ein Teilbereich der Max-Eyth-Straße voll gesperrt werden. Der Bereich nach der Einmündung ins Gewerbegebiet „Auf der Höhe“ und dem Kurvenbereich zur „Beinsteiner Straße“ ist voraussichtlich in den folgenden Zeiträumen von der Vollsperrung betroffen:

am 12. Juni gegen 20 Uhr bis 14. Juni gegen 20 Uhr.

am 22. Juni gegen 20 Uhr bis 24. Juni gegen 20 Uhr

am 30. Juni gegen 20 Uhr bis 2. Juli gegen 20 Uhr

Zur Kranaufstellung, Entladung der Module und Kranabbau wird der Teilbereich Beinsteiner Straße 30 bis 34 voraussichtlich an folgenden Tagen voll gesperrt:

am 10. Juni von 7 Uhr bis 14. Juni gegen 22 Uhr

am 22. Juni von 6 Uhr bis 4. Juli gegen 18 Uhr

Fahrzeuge rechtzeitig aus dem Bereich der Vollsperrung entfernen

Anwohner der Gebäude Beinsteiner Straße 30, 32 und 34 bittet die Verwaltung darum, ihre Fahrzeuge rechtzeitig aus dem Bereich der Vollsperrung zu entfernen.

Des Weiteren werden in einigen Teilbereichen im Wohngebiet Kolbenhalde Halteverbote benötigt, so aus dem Kernener Ordnungsamt, ebenso in der Waiblinger Straße während der Nachtstunden zur Anfahrt der Tieflader. Anwohner erhalten hierzu ein umfassendes Informationsschreiben.