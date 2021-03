Die Pandemie brachte viele Menschen in wirtschaftliche Not – darunter auch viele Künstler wie Musicaldarsteller Denis Edelmann. Während der Ludwigsburger vor der Pandemie an drei Theatern und vielen Projekten gleichzeitig arbeitete, kämpfte er zu Beginn der Corona-Krise mit der Arbeitslosigkeit.

Drei Monate lang arbeitslos

Sämtliche Auftritte wurden abgesagt – er hatte kein Einkommen mehr und war drei Monate lang arbeitslos. „Ich hatte kein Recht auf die Corona-Soforthilfe“,