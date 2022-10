Im Hallenbad in Rommelshausen steht wieder die jährliche Grundreinigung an. Deshalb muss das Römer Bad in der Stettener Straße 50 von Montag, 24. Oktober, bis Sonntag, 6. November, geschlossen bleiben. Das teilt die Kernener Gemeindeverwaltung mit und bittet Badegäste um Verständnis.