Auf dem Gehweg in der Fellbacher Straße, in der Nähe vom Adlerkreisel in Rommelshausen, stehen drei Warnbaken mit orangefarbenen Blinklichtern. Wird der Gehweg saniert oder gibt es dort eine Baustelle? Weder noch. Grund für die Absperrschilder vor dem dortigen Imbissgeschäft ist ein anderer.

Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen mussten auf Straße ausweichen

Die Kunden des Dönerladens würden auf dem Gehweg parken, erklärte Ordnungsamtsleiterin Marianne Rapp auf Nachfrage