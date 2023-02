Weniger Autos, mehr Radwege? Wie Kernen bis 2035 klimaneutral werden will

In der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr zeigte sich Bürgermeister Benedikt Paulowitsch deutlich: „Die Mobilitätswende tut weh.“ Um die sich zum Ziel gesetzte Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, müssen konkrete Entscheidungen her – insbesondere im Bereich Mobilität. Es reiche nicht, sich Ziele zu setzen, sie müssten auch umgesetzt werden, sagte der Bürgermeister. Um einen Schritt näher in diese Richtung zu gehen, hat die Gemeinde mit der Bernard-Gruppe, einem Unternehmen für Verkehrsplanung, zusammengearbeitet.

Welche Parkplätze werden wann genutzt?

Die Gruppe hat unter anderem die Parkraum-Situation in Stetten und Rommelshausen analysiert, die soll für zukünftige Entwicklungen im Bereich Mobilität nämlich stetig angepasst werden, wie die Gemeinde mitteilt. Betrachtet wurden die drei Hotspots Bahnhof Rommelshausen, Römer Ortsmitte und touristische Bereiche in Stetten. Das Ergebnis: Am Bahnhof ist die Auslastung der Bereiche Max-Eyth-Straße und Tulpenstraße quasi „dauerhaft auf einem hohen Niveau“. Grund dafür sei der gebührenpflichtige Parkplatz am Bahnhof, den viele nicht bereit sind zu zahlen und deshalb auf die Nebenstraßen ausweichen. Die sind dann überfüllt, hinzu kommen abgestellte Anhänger, die den Parkraum dauerhaft belegen.

Im Ortskern sei die Belastung am Erhebungstag vor allem um die Mittagszeit am höchsten gewesen, dennoch habe es fußläufig noch freie Plätze gegeben. In Stetten ist dem Bericht der Bernard-Gruppe zufolge besonders auffällig, dass Fahrzeuge im Bereich der Steigstraße und um den Parkplatz „Im Tal“ häufig auf nicht als Parkplatz gekennzeichneten Flächen abgestellt werden.

Im Gemeinderat wurde die Analyse kontrovers diskutiert. In diesem Zuge wurde auch das Thema Anwohnerparken in den Raum geworfen. Doch das ist für Bürgermeister Benedikt Paulowitsch bereits vom Tisch: „Es ist rechtlich nicht erlaubt“, stellte er klar. Deutlich mehr Zuspruch fand die Idee, an einigen Orten eine Parkdauerbeschränkung einzuführen, um beispielsweise den dauerhaft geparkten Anhängern im Gewerbegebiet entgegenzuwirken. Die Experten der Bernard-Gruppe sahen darin einen sinnvollen Ansatz.

Im Endeffekt gehe es darum, die Anzahl der Autos auf Kernens Straßen zu reduzieren, findet Bettina Futschik, Fraktionsvorsitzende des Parteifreien Bündnisses. Nicht nur, damit sich die Parksituation vielerorts entspannt, sondern auch und vor allem, weil die Gemeinde bis 2035 klimaneutral werden möchte, wurden von der Bernard-Gruppe auch alternative Verkehrswege unter die Lupe genommen: Fuß- und Radwege.

Klimaneutral nur durch Auto-Alternativen

Dazu haben die Experten ein Netz für den Radverkehr aufgestellt sowie Hauptverbindungen für den Fußverkehr definiert und mit den bestehenden Routen verglichen. Von wo möchten sich die Menschen in Kernen wohin bewegen? Aus dieser Analyse wurden 111 Maßnahmen-Empfehlungen für den Radverkehr und 72 Vorschläge für den Fußverkehr abgeleitet. Dazu zählt nicht nur der Neubau von Rad- und Fußwegen, sondern auch der Aus- und Umbau oder etwa die Erneuerung von Ampelanlagen.

„Die vorliegende Handlungskonzeption bildet die Grundlage, das Verkehrsaufkommen im Gemeindegebiet in den nächsten acht bis zehn Jahren umweltverträglicher zu gestalten“, berichtet die Gemeinde. Im Zentrum der Diskussion stand weniger die Frage, ob und wann diese Maßnahmen umgesetzt werden, denn einig sind sich alle: Alternative Mittel müssen attraktiver werden. Vielmehr stand das „Wie“ im Zentrum der Debatte. „Was nützen uns finanzielle Ressourcen, wenn das Personal fehlt?“, zeigte sich Gemeinderat Hans-Peter Kirgis, Fraktionsvorsitzender der SPD, besorgt. Zwar liegen die geschätzten Ausgaben für den Radverkehr bei rund 3,2 Millionen Euro, doch für die Finanzierung kann auf Förderprogramme zurückgegriffen werden.

Kein Personal für die Maßnahmen

In der Tat beschäftigte die Personalfrage viele. Klar ist: Im Bauamt gibt es die Kapazitäten dafür derzeit nicht. Der Gemeinde zufolge könne der Aufwand „nur mit einer zusätzlichen Personalstelle zielgerichtet erfolgen“.

Gemeinderat Andreas Colosi vom Parteifreien Bündnis warf darüber hinaus die Integration von Kindern in die Planungen mit ein. „Wenn wir Kindern nicht beibringen, dass Radfahren sicher ist, dann fährt keiner mehr.“ Grundsätzlich fand diese Ansicht Zustimmung, doch wurde auch betont, dass der Einbezug von Kindern erst zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll sei.

Im nächsten Schritt wird die vorliegende Handlungskonzeption mit örtlichen Experten und Interessengruppen besprochen und diskutiert. Auch Baulastträger wie der Landkreis werden in die Gespräche mit eingebunden. Eine Beschlussfassung zum Mobilitätskonzept findet laut Gemeinde dann nach der fachlichen Bewertung der Maßnahmen statt.