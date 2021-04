Die Zahl der Corona-Infizierten in der Gemeinde Kernen ist im Vergleich zu den vorherigen zwei Wochen etwas gesunken. Doch die Lage bleibt ernst, sagt Bürgermeister Benedikt Paulowitsch. Während in der 15.800-Einwohner-Gemeinde am 30. März 51 aktive Corona-Fälle verzeichnet wurden, befinden sich derzeit 42 Personen wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne (Stand: 13. April, 16.35 Uhr). Am Dienstagvormittag lag die Zahl noch bei 37.

