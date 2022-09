Wie im Jahr 1945 Flüchtlinge und Heimatvertriebene nach Kernen kamen

Eine 80 Seiten starke Broschüre über die Geschichte der katholischen Gemeinde und der katholischen Kirche in Kernen sowie ein 90-minütiger Film über das Schicksal und die Ankunft der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen waren die beiden Projekte, die Vorsitzender Ulrich Lang sowie Sarah Beneld, Dietrich Wenzel und Jürgen Lieb vom Verein für Heimat und Kultur in einem Pressegespräch im Stettener Heimatmuseum vorstellten.

Neben Sarah Beneld (Sprecherin im Video, Storyboard), Dietrich Wenzel (Recherche, Storyboard), Jürgen Lieb (Idee, Storyboard, Aufnahme, Schnitt) haben 14 Zeitzeugen, sieben Interviewer und der Arbeitskreis Asyl sowie ein Organisations- und Bewirtungsteam an dem Projekt mitgewirkt.

Krieg, Flucht, Vertreibung, Verschleppung, Sklaverei

Mit den beiden nun erfolgreich abgeschlossenen Arbeiten lenkt der Verein den Blick zurück auf die Zeit nach 1945, als jeder fünfte Einwohner Deutschlands durch Krieg, Flucht, Vertreibung, Verschleppung in die Sklaverei oder „ethnische Säuberungen“ seine Heimat verloren hatte. Es waren Jahre, in denen die „Einheimischen“ von den Behörden gezwungen wurden, „Ankommende“ bei sich in den Häusern aufzunehmen, in denen der evangelische Bischof der Slowakei Johannes Scherer als Aushilfspfarrer in Stetten überlebte und der Suchdienst des Roten Kreuzes Hunderttausende Familien wieder zusammenführte.

Heimatverein Kernen interviewt Zeitzeugen

Diese Zeit beleuchten Rommelshausener Zeitzeugen, die von Vereinsmitgliedern ausführlich interviewt wurden. Unter diesen finden sich beispielsweise Hermann Wildermuth aus Bessarabien, ein Landsmann des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Wie dessen Familie wurde auch Wildermuths 1940 aufgrund des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts zunächst über Bulgarien und Jugoslawien nach Deutschland gebracht und ihr dann in Polen ein Bauernhof zugewiesen, dessen Besitzer seinerseits vertrieben worden waren. Während des Krieges flüchteten die Familien dann vor der herannahenden sowjetischen und polnischen Armee und fanden in Baden-Württemberg eine Bleibe.

Opfer der ethnischen Säuberung

Tilman Becht erzählt von seinem Vater Heinrich, der 1946 ein Opfer der ethnischen Säuberung wurde, in deren Rahmen sich Ungarn nach seiner jüdischen auch seiner deutschen Minderheit entledigen wollte. Der 1928 in Gerényes in der „Schwäbischen Türkei“ (Gebiet in Ungarn) geborene spätere Bauunternehmer Heinrich Becht fand nicht nur in Fellbach eine erste Unterkunft nach der Vertreibung, sondern in der Familie, in die er zwangsweise eingewiesen wurde, auch die große Liebe seines Lebens.

Traditionelles ungardeutsches Brautgewand

Georg Kritzer aus Etyek, einem Bauerndorf im Ofner Bergland, hat nicht nur mit seinen Erinnerungen beigetragen, sondern auch mit einem traditionellen ungarndeutschen Brautgewand, das bei der Vorführung des Films am 7. Oktober in der Alten Kelter präsentiert werden soll.

Gustav Käfer erzählt, wie er die Ankunft der Flüchtlinge erlebte und sich die Begegnung mit hungernden, bettelnden Kindern zeitlebens in sein Gedächtnis einprägte.

Eva Uhlig wiederum erinnert sich nicht nur daran, wie sie die britischen und US-amerikanischen Luftangriffe auf Dresden überlebte, sondern auch, wie sie aus der einstigen DDR in die Freiheit flüchtete.

Im Kalifat des „Islamischen Staates im Irak und in der Levante“: Irakische Jesidin in die Sklaverei verschleppt

Den Bogen in die Gegenwart schlägt dann das Interview einer damals 17-jährigen irakischen Jesidin, die im Kalifat des „Islamischen Staates im Irak und in der Levante“ in die Sklaverei verschleppt wurde und einen Teil ihrer Familie verlor, ehe sie nach Deutschland kam.

Unter dem Titel „Der lange Weg bis zur Grüntorstraße“ stellte Monika Geier die Geschichte der 1954 eingeweihten Stettener Heilig-Kreuz-Kirche und darüber hinaus der Diözesansiedlung, des katholischen Kindergartens und der katholischen Gemeinde vor.

Nach der Reformation hätten in Stetten im Remstal die Katholiken eine Minderheit dargestellt, schreibt Ulrich Lang, der Vorsitzende des Vereins für Heimat und Kultur, in seinem Grußwort. „Dies änderte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Zuzug von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen wuchs die katholische Bevölkerung in Stetten stark an.“

Denn diese seien aus den katholischen Gebieten des Sudetenlandes, Schlesiens, Ungarns, Jugoslawiens und Rumäniens gekommen. In der Heilig-Kreuz-Kirche, dem ältesten Kirchenbau der Seelsorgeeinheit „Remstaltor“, des Verbundes der katholischen Kirchengemeinden in Kernen, Weinstadt und Remshalden, fanden sie ein Zentrum, um das sich, wie Pfarrer Robert Lukaschek in seinem Grußwort zu der Broschüre versichert, ein lebendiges, vielfältiges Gemeindeleben entwickelt.