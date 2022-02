Der Schafwanderweg, das Reallabor, die Umwandlung von Verkehrsgrünflächen in naturnahe Staudenflächen während der Remstal-Gartenschau – das sind einige der bisherigen Projekte zur Erhöhung der Biodiversität in der Grünlandpflege in Kernen.

{element}

Damit auch weiterhin artenreiche, bunte Wiesen statt kurz geschorener Rasenflächen in Kernen zu sehen sind, und die kleinsten Lebewesen in den Streuobstwiesen eine Chance zum Überleben haben, hat sich Kernen für eine Förderung im Rahmen