Wieso fiel der Strom am Samstag (29.08.) in Rommelshausen aus?

Ein Stromausfall macht sich sofort bemerkbar – der Fernseher geht aus, die Waschmaschine geht nicht mehr und das Telefon funktioniert nicht. Die Gemeinde Kernen ist immer wieder von größeren Stromausfällen betroffen. Auch am vergangenen Samstag waren zahlreiche Haushalte in Rommelshausen von zwölf Uhr bis etwa 14 Uhr abgehängt.

Kabelstörung: Genaue Ursache muss noch geklärt werden

Was war der Grund? Verantwortlich für den Ausfall war laut Gabriele Laxander, Geschäftsführerin des Remstalwerks, eine Kabelstörung. Genaueres konnte sie am Sonntag noch nicht sagen. Die Ergebnisse der Tiefbau- und Reparaturarbeiten, die noch am Samstagabend stattgefunden haben, müssten zunächst analysiert werden. „Ursprünglich waren 17 Stationen betroffen, davon konnte man schnell wieder die meisten zuschalten“, sagt sie. Am Montag könne man mehr zu der Ursache sagen, so Gabriele Laxander.

Was sagt der Kernener Bürgermeister?

Fünf größere Blackouts hat es in Rommelshausen und Stetten seit der Übernahme des Stromnetzes durch das Remstalwerk gegeben. Was sagt Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch zu dem jüngsten Stromausfall?

Man müsse jeden Stromausfall einzeln betrachten, sagt er. Die Ausfälle hätten immer unterschiedliche Gründe. In Fällen des Stromausfalls gehe es hauptsächlich darum, primär die Betroffenen schrittweise mit Strom zu versorgen und sekundär die Fehlerstelle ausfindig zu machen.

Krisenkommunikation

Dabei soll allerdings die Krisenkommunikation nicht zu kurz kommen: „Was mir auch wichtig ist, ist die Bürgerinnen und Bürger möglichst schnell zu informieren und sie auf dem Laufenden zu halten.“

Was sagen Betroffene?

Wie erging es Betroffenen? Eine Leserin unserer Zeitung sagt, dass samstags ihr „Waschtag“ sei. „Mit einem Schlag war der Strom weg. Die Waschmaschine lief nicht mehr.“ Nachdem sie alle Lichtschalter kontrolliert hatte, stand für sie fest: Der Strom ist ausgefallen. Nirgendwo habe sie so oft und so lange Stromausfälle erlebt wie in Rommelshausen. „Man fühlt sich in Rommelshausen abgehängt von der Zeit.“

Gibt es tägliche Stromausfälle in Rommelshausen?

Darüber hinaus machte ihr Ehemann eine weitere Beobachtung: „Wir haben jeden Tag kleine Stromausfälle“, sagt er. Das zeige ihm das auslesbare elektronische Logbuch der Hebeanlage.