Winterweinweg in Kernen am Wochenende: Vier Genuss-Stationen rund um die Yburg

Am Samstag, 28. Januar, und Sonntag, 29. Januar, findet der Winterweinweg in Kernen statt. Wie die Gemeinde mitteilt, laden Wengerter und Gastronomen an vier Stationen rund um die Yburg zum „Genießen und Verweilen“ ein. „Der Winterweinweg ist für viele ein besonderes Erlebnis in der kalten Jahreszeit.“

Während der Corona-Hochphase sei zweimal auf das Event verzichtet worden, teilt die Gemeinde Kernen in einer Pressemitteilung mit. In diesem Jahr wird die Veranstaltung wieder aufgenommen – wie gewohnt am letzten Januarwochenende.

Festliche Atmosphäre am Abend

„Edle Weine und kreative Speisen erwarten die Besucher ober- und unterhalb der Yburg, nahe der Glockenkelter und am Wetterstein“ berichtet die Gemeindeverwaltung. Leuchtobjekte, Feuerschalen und musikalische Akzente verleihen der Veranstaltung eine festliche Atmosphäre, wenn es dunkel ist.

Start ist am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Der erste Winterweinweg fand im Jahr 2018 statt – seitdem habe er sich bei Besuchern zur Ergänzung zum „Kulinarischen Weinweg“ entwickelt, der traditionsgemäß am Pfingstwochenende ausgerichtet wird. Weitere Informationen sind im Internet unter www.weinweg.de zu finden.