An den Tischen im Ochsen dürfen endlich wieder Gäste bedient werden. „Wir sind froh, wieder arbeiten zu dürfen, und wir halten uns strikt an die Hygiene-Regeln – wir sind sogar übervorsichtig“, sagt Geschäftsführerin Ilka Jeggle. Sie traut dem Frieden aber noch nicht so recht: Ob sich diese Wiedereröffnung unter Corona-Auflagen für den Betrieb rechne, könne sie noch nicht sagen.

{element}

Ilka Jeggle schätzt, dass das Restaurant im Moment ungefähr die Hälfte des normalen Umsatzes