Mehr als 200 000 Euro steckt die Gemeinde Kernen in den Umbau zweier Bushaltestellen in den Durchgangsstraßen beider Ortsteile. Umgestaltet werden sowohl der Busstopp in der Karlstraße in Rommelshausen (Fahrtrichtung Fellbach) als auch der bei der Diakonie Stetten (Fahrtrichtung Esslingen). Beim Straßenbau, diese Arbeiten hat der Technische Ausschuss erst vor wenigen Tagen vergeben, kommen die Kernener sogar etwas günstiger weg als ursprünglich gedacht. Die Arbeiten an den beiden