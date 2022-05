Zwischen Kernen-Stetten und Esslingen: Künftig nur noch Tempo 40 erlaubt

Aufgrund einer Vielzahl von Unfällen in den vergangenen Jahren haben sich das Landratsamt, das Regierungspräsidium Stuttgart und das Polizeipräsidium Aalen auf eine Temporeduzierung zwischen Kernen-Stetten und Esslingen geeinigt: Künftig gilt auf diesem Abschnitt Tempo 40. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Die Landesstraße zwischen Kernen-Stetten und der Grenze zum Kreis Esslingen (L 1199) ist auf mehreren Kilometern sehr kurvenreich. Seit Jahren weisen Verkehrszeichen auf die Gefahrenstellen hin. Diese mahnen zur erhöhten Aufmerksamkeit, insbesondere dazu, die Geschwindigkeit im Hinblick auf die Gefahrensituationen zu verringern.

Unfallursache oft nicht angepasste Geschwindigkeit

Trotzdem seien in den letzten Jahren im Bereich der Doppelkurve am „Tor ins Remstal“ viele Unfälle passiert. Unfallursache sei oft eine nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen. Aufgrund der jüngsten Unfallstatistik stufen die beteiligten Behörden daher den Streckenabschnitt der Doppelkurve am „Tor ins Remstal“ als Unfallhäufungsstelle ein.

Situation wurde vom Landratsamt, Regierungspräsidium und Polizei neu bewertet

Bei einem Ortstermin wurde die Situation vor Ort neu bewertet und man hat sich darauf verständigt, aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Geschwindigkeitsreduzierung anzuordnen.

Weniger Motorradlärm durch Temporeduzierung?

Ein gewünschter Nebeneffekt der notwendigen Temporeduzierung sei weniger Motorradlärm auf der Strecke. Die L 1199 ist beliebt bei Motorradfahrern, was immer wieder zu Beschwerden über unnötig lautes Fahren führt.

Der Rems-Murr-Kreis setzt sich seit langem für mehr Verkehrssicherheit und gegen Motorradlärm ein – unter anderem in der landesweiten Initiative gegen Motorradlärm.

An bekannten Motorradstrecken stehen mittlerweile Lärmschilder, die Auto- und Motorradfahrer sensibilisieren sollen. Landratsamt und Polizei führen häufig gemeinsame Kontrollen durch: Das Mess-Team des Landratsamts misst dabei die Geschwindigkeit, die Polizei hält dann etwaige Verkehrssünder an und stellt deren Identität fest.