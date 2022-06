750-Jahr-Feier in Korb: Einschränkungen bei den Buslinien und Straßensperrungen

Korb feiert von Donnerstag, 30. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, seinen 750. Geburtstag. In diesem Zeitraum kommt es zu Einschränkungen im Straßen- und Busverkehr.

Wie das Bus-Unternehmen Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH mitteilt, können die Busse der Linien 207 und 209/N31 wegen des Seeplatzfestes und der Jubiläumsfeier „750 Jahre Korb“ den Korber Ortskern nicht anfahren.

Von Mittwoch, 29. Juni, von 18 Uhr an, bis Montag, 4. Juli, circa 12 Uhr, entfallen die Haltestellen „Seeplatz“ und „Steinreinach“ in beide Richtungen. In diesem Zeitraum stehen den Fahrgästen Ersatzhaltestellen in der Südstraße in Höhe des Autohauses Eckardt zur Verfügung.

Nur die Haltestelle „Alfred-Leikam-Garten“ wird angefahren

Wie die Korber Gemeindeverwaltung mitteilt, verkehrt die Buslinie 339 an diesen Tagen über die verlängerte Römerstraße. In Korb wird nur die Haltestelle „Alfred-Leikam-Garten“ angefahren. Die Fahrgäste werden gebeten, die Linienhinweise bei den Abfahrtszeiten in den Fahrplanübersichten zu beachten.

Der Festaufbau beginnt bereits am Mittwoch, 29. Juni, um 18 Uhr. Die betroffenen Straßen sind ab diesem Zeitpunkt bis Montag, 4. Juli, auch für alle Anwohner voll gesperrt.

Folgende Straßen sind gesperrt

Von der Straßensperrung sind laut Gemeindeverwaltung folgende Straßenabschnitte betroffen: Winnender Straße zwischen Waiblinger Straße und der Einmündung J.-F.-Weishaar-Straße, Seestraße zwischen Waiblinger Straße und der Rewe-Filiale, Lindenstraße Einmündung Seestraße. Zusätzlich wird die Waiblinger Straße ab Einmündung Steinstraße bis zur Heppacher Straße gesperrt.

Die Umleitung erfolgt von und nach Winnenden über die Mansler Straße, Brucknerstraße, Fritz-Klett-Straße, Römerstraße, Waiblinger Straße. Die Umleitung Richtung Kleinheppach erfolgt über die Südstraße. Die Umleitung von Waiblingen kommend Richtung Ortsmitte erfolgt ab der Kreuzung Waiblinger Straße / Römerstraße / Südstraße über die Südstraße, da die Waiblinger Straße auf Höhe des Seeplatzes gesperrt ist.

Einbahnregelung wird ausnahmsweise aufgehoben

Die Zufahrt zu der Rewe-Filiale von Mittwochabend bis Samstag erfolgt der Gemeinde zufolge über die Winnender Straße und Seestraße. Zwischen Fleckenbrunnen und dem Supermarkt werde die Einbahnregelung aufgehoben und ausnahmsweise Begegnungsverkehr zugelassen, so die Verwaltung. „Alle Verkehrsteilnehmer werden wegen dieser geänderten Verkehrsführung um besondere Vorsicht gebeten“, heißt es aus dem Rathaus.

Für den Festumzug am Sonntag, 3. Juli, werden zusätzlich die Winnender Straße aus Richtung Winnenden ab Ortseingang, Finkenweg, J.-F.-Weishaar-Straße bis Kirchstraße, Kirchstraße bis Eduard-Spranger-Straße, Eduard-Spranger-Straße bis Fröbelstraße, Fröbelstraße bis Heppacher Straße, Heppacher Straße bis Waiblinger Straße und Waiblinger Straße bis zum Seeplatz von 12 bis 16 Uhr gesperrt.

Halteverbot während des Festumzugs am Samstag (2. Juli)

Insbesondere Anwohner und auch alle anderen Verkehrsteilnehmer werden von der Verwaltung gebeten, das Halteverbot im Bereich des Festumzuges von Samstag, 2. Juli, 22 Uhr, bis Sonntag, 3. Juli, 16 Uhr, zu beachten. Dies sei erforderlich, um einen reibungslosen Verlauf des Festumzuges zu gewährleisten. Nach Beendigung des Festumzuges werden die Straßenabschnitte wieder für den Fahrzeugverkehr und damit auch zum Parken freigegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die Festbesucher werden darüber hinaus darauf aufmerksam gemacht, dass vor den Absperrungen nicht geparkt werden darf, damit bei einem Notfall die Strecke von Einsatzkräften befahren werden kann.