Ab 2023: Ziegenbeweidung auf dem Korber Kopf

Ziegen, die kräftig an den Weiden kauen und geduldig an den Büschen knabbern – das wird von kommendem Jahr an auf dem Korber Kopf zu sehen sein. Auf einen Antrag aus dem Gremium, der vor etwa einem Jahr gestellt wurde, hat die Korber Gemeindeverwaltung reagiert.

Wie Bürgermeister Jochen Müller in der jüngsten Sitzung mitgeteilt hat, wurde zwischenzeitlich diesbezüglich ein Auftrag erteilt. Das heißt, von 2023 an wird zweimal jährlich auf der Wiese am Berghäusle auf dem Korber Kopf eine Ziegenbeweidung stattfinden.