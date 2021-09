Auf dem Areal der ehemaligen Alten Kelter in Kleinheppach sind die Ausgrabungen in vollem Gange. Hier haben Archäologen im Auftrag des Landesamts für Denkmalpflege nicht nur uralte Fundamente freigelegt, sondern auch mittelalterliche Münzen, Schmuck und einen alten Ofen. Die Suche bleibt weiterhin spannend: Bei einigen gefundenen Baustrukturen wissen die Archäologen noch gar nicht, was sie da eigentlich vor sich haben. Die Grabungen sollen dem Bau der geplanten drei Mehrfamilienhäuser mit