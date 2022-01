Krankenstand, Mitarbeitersausfälle und unbesetzte Stellen – die Personalsituation in den Kindergärten in Korb ist – wie vielerorts – sehr angespannt. Kurz vor Weihnachten teilte die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung mit, dass aufgrund fehlender Erzieher die Betreuungszeiten gekürzt werden müssen.

{element}

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bedankte sich der Korber Bürgermeister Jochen Müller bei den Erzieherinnen und Erziehern in Korb für ihren bisherigen Einsatz.