Angespannte Personallage bei der Post: Langes Warten auf Briefe in Korb

Wenn man auf eine wichtige, dringliche Post wartet, dann schaut man täglich, an manchen Tagen sogar mehrmals am Tag, im Briefkasten nach – und vertröstet sich häufig aufs Neue. Im Korber Wohngebiet Bühl kommt es seit einigen Wochen vermehrt zu langen Wartezeiten bei der Zustellung der Briefpost, wie ein betroffener Anwohner aus Korb berichtet.

Noch Anfang Dezember teilte die Deutsche Post DHL Group auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass der Konzern für die Weihnachtszeit seine Mitarbeiter im Briefzentrum Waiblingen von 550 auf 600 aufgestockt hatte. So sollten trotz Weihnachten die Briefe nicht später geliefert werden, hieß es darin.

„Früher kam die Post täglich“

Doch dem widerspricht ein betroffener Anwohner im Wohngebiet Bühl in Korb. „Früher kam die Briefpost täglich, dann wurde sie montags nicht mehr zugestellt, aber was seit einigen Wochen passiert, ist nicht mehr hinnehmbar“, schreibt er an unsere Redaktion. „Mittlerweile kommt die Briefpost gefühlt maximal einmal pro Woche.“ Und wenn die Post geliefert werde, dann werde sie zusammen mit kleinen Päckchen mit einem Lieferwagen ausgefahren, so der Korber. Konkret betroffen von diesem Problem seien der Luiken- und Ligusterweg. „Der bekannte, freundliche Briefträger, der mit dem Fahrrad durch die Straßen fuhr, mit dem man gerne mal ein Schwätzchen hielt, ist vorbei“, beklagt er sich.

Neues Personal soll Abhilfe schaffen

Auf Anfrage unserer Redaktion teilt Marc Mombauer, Pressesprecher bei der Deutsche Post DHL Group, mit: „Die Lage in Korb ist aufgrund hoher Sendungsmengen und der personellen Situation aktuell angespannt.“ Dem Pressesprecher zufolge soll sich die Situation Mitte Januar entspannen, weil dann zusätzliches Personal eingestellt werde. Zur angespannten Personalsituation komme der Anstieg der Postmengen hinzu. „Wir haben in den Monaten November und Dezember mit einem Anstieg der Paketmengen um 70 Prozent gegenüber dem Monat September kalkuliert, an einzelnen Spitzentagen vor Heiligabend waren es bis zu 11 Millionen Pakete“, schreibt Marc Mombauer.

Die Deutsche Post AG habe den Auftrag zu einer flächendeckenden Grundversorgung mit Postdienstleistungen. Dieser Universaldienst ist in der Post-Universaldienstleistungsordnung (PUDLV) geregelt, so Mombauer. „Wir stellen an sechs Tagen in der Woche Post zu. Natürlich können wir als flächendeckender Dienstleister Unregelmäßigkeiten nicht ausschließen.“ Es gebe auch immer wieder Fälle, in denen es aus unterschiedlichen Gründen zu betrieblichen Problemen kommen könne, etwa wenn kurzfristige Erkrankungen, Witterungseinbrüche oder Ähnliches vorliege.

Die Brief- und Paketzusteller liefern der Deutschen Post zufolge bundesweit regulär jeden Werktag rund 49 Millionen Briefe und rund 6,7 Millionen Pakete aus.