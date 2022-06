Aufpasser und Ansprechpartner für Korb: „Nachtwanderer“ brauchen Verstärkung

Sie sehen sich nicht als Bürgerwehr oder Hilfssheriffs, sondern als Gesprächspartner: Die „Nachtwanderer“ wollen das Zusammenleben in Korb verbessern, auch zwischen den Generationen. Vor zehn Jahren wurde in Korb intensiv über den Seeplatz in der Ortsmitte diskutiert, oftmals auch im Zusammenhang mit Lärm, Verschmutzung und Vandalismus. Der Gemeinderat erarbeitete damals ein Maßnahmenpaket, zu dem auch die „Nachtwanderer“ gehörten.

Es handelt sich dabei um eine aus Skandinavien importierte Idee: Ehrenamtliche sind in kleinen Gruppen zu zweit oder dritt nachts in den Straßen und auf den Plätzen unterwegs, um mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Gespräch zu kommen.

Die Korber „Nachtwanderer“ sind an ihren roten Jacken mit den gelben Nachtwanderer-Logos leicht zu erkennen. Allein durch ihre Präsenz und Erkennbarkeit stehen sie als Ansprechpartner für Jugendliche und junge Erwachsene zur Verfügung, um Vertrauen aufzubauen, Hilfe und Unterstützung anzubieten.

Der Gedanke dahinter ist, das soziale Klima zu verbessern, Aggression und Vandalismus Einhalt zu gebieten, das Sicherheitsbedürfnis und letztendlich das Gemeinwesen als solches zu stärken.

Ziel: Jeden zweiten Freitag ab etwa 22 Uhr unterwegs sein

Das angestrebte Ziel bei den Korber Nachtwanderern ist, dass sie jeden zweiten Freitag ab circa 22 Uhr durch den Ort spazieren. Dazu müsste die Gruppe aber mindestens fünfzehn Personen umfassen. Verstärkung ist deshalb mehr als willkommen. Die Voraussetzungen für alle, die mitwandern möchten, so ist einem Flyer zu entnehmen, der an die Korber Haushalte verteilt wurde, ist nicht nur die Bereitschaft, freitagnachts mehrere Kilometer zu gehen. Wichtig sind Offenheit für den Umgang mit Jugendlichen, Interesse am Gemeinwesen, Kritikfähigkeit und Reflexionsbereitschaft sowie soziale Kompetenz und Teamfähigkeit.

Vor einigen Tagen haben sich die Nachtwanderer im Saal des alten Pfarrhauses zu einem Coaching getroffen, bei dem Kriminalhauptkommissar Paul Mejzlik von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle zu den Themen Gefahrenerkennung und -prävention, Umgang mit Gefahrensituationen, Notruf, Opfer- und Zeugenverhalten sensibilisierte. Wirkliche Probleme habe es in Korb noch nie gegeben, meinte dazu Johann Mandel. Tatsächlich sei Korb von einem Miteinander geprägt, das dadurch gekennzeichnet sei, dass man miteinander rede und aufeinander höre.

Jugendliche sollen wahrgenommen werden

„Junge Menschen haben ein Anrecht darauf, dass sie mit ihren Anliegen wahrgenommen werden“, begründete Dieter Nickel sein Engagement für die Nachtwanderer, „umso mehr nach der Corona-Pandemie, die allen so viel abverlangt hat“. Seit sieben Jahren ist er bei den Nachtwanderern dabei, weil ihn die Idee, die dahintersteht, überzeugt hat. Es handle sich bei der Korber Gruppe um eine „tolle Gemeinschaft Gleichgesinnter“. Korb sei eine besonders lebens- und liebenswerte Gemeinde, betonte er, und deshalb verdiene sie es auch, dass man sich im Ehrenamt für sie und die Menschen hier einbringe.

Die Nachtwanderer schätzen die Gemeinschaft

Margarethe Dridi und Gisela Schatz sagten, sie freuen sich, dass sie sich bei den Nachtwanderern mit und in einer Gemeinschaft engagieren können, die sich über die Generationen hinweg den Menschen zuwende. Man dürfe nicht vergessen, dass man selbst einmal jung gewesen sei und wie schwierig die Lebenssituation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sei. Sandra Heckel berichtete, dass sich mit der Geburt ihrer Tochter vor dreieinhalb Jahren ihre Perspektive grundlegend verändert habe. Es lohne sich, sich für andere einzubringen, ihnen Halt zu geben und sie bei Bedarf auch aufzufangen.