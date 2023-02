Babysachen fürs Erdbebengebiet: Sammelaktion am Sportplatz Korb

Feuchttücher, Windeln, Trinkflaschen, Nahrung in Pulverform - am Samstag, 18. Februar, zwischen 9 und 14 Uhr hat die Familie von Schwabenstüble-Wirtin Maria Cura auf dem Sportplatz bei der Ballspielhalle in der Brucknerstraße Sachspenden für das Erdbebengebiet in der Türkei gesammelt.

Maria Cura und ihrer Schwägerin Havva Cura war es hierbei wichtig, nicht einfach noch eine Sammelaktion zu organisieren, bei der Kleidung und Decken ins Katastrophengebiet gebracht werden, im Fokus sollten dieses Mal wirklich die Allerkleinsten der Erdbebenopfer sein. Deswegen war es auch wichtig, dass Neuware abgegeben wurde: Gebrauchte Schnuller oder Nuckelflaschen wären bei dem ohnehin gefährlichen Infektionsgeschehen in den betroffenen Gebieten ein zusätzliches Gesundheitsrisiko, erklärten die Organisatorinnen bei einem Termin mit unserer Redaktion im Vorfeld der Aktion.

Mit dem Cargo-Flugzeug in die Türkei

Die gesammelten Hilfsgüter wurden von der familieneigenen Spedition zunächst nach Stuttgart-Feuerbach gebracht und dort auf Euro-Paletten umgeladen. Von dort aus sollen sie von der Hilfsorganisation Türkiye Kizilay Dernegi (Türkischer Roter Halbmond, Teil der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung) mit einem Cargo-Flugzeug in die Türkei geflogen werden. Zielregion ist die Provinz Hatay im Süden der Türkei und insbesondere die Dörfer dort.