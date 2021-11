In der Kelterstraße in Kleinheppach, wo bis 2018 eine alte Kelter stand, sollen drei Mehrfamilienhäuser, insgesamt 26 Wohnungen, 28 Tiefgaragenstellplätze sowie sechs offene Parkplätze entstehen. Das beschloss der Korber Gemeinderat bei fünf Gegenstimmen im März dieses Jahres. Das Bauvorhaben „Alte Kelter Kleinheppach“ sorgte bereits in der Vergangenheit sowohl im Ortschaftsrat als auch im Gemeinderat immer wieder für Diskussionen – unter anderem wegen der Gebäudehöhe.

