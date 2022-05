"Besonderes, einmaliges Event": MGV Kleinheppach feiert Jubiläum und Bergfest

An zwei Tagen hat der Männergesangverein (MGV) Kleinheppach auf dem Kleinheppacher Kopf gefeiert – das traditionelle Bergfest an Christi Himmelfahrt und anlässlich der Jubiläumsfeier das „Bergfest Spezial“ am vergangenen Samstag.

Wegen Corona: Seit zwei Jahren kein Bergfest gefeiert

„Am Donnerstag haben wir schon gemerkt, dass die Leute richtig heiß darauf waren, wieder rauszukommen und zu feiern“, sagt Markus Schneider, Schriftführer des MGV Kleinheppach. Wie viele andere Veranstaltungen ist auch das Bergfest in den vergangenen zwei Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Etwa 2000 Besucher an Himmelfahrt

Umso größer sei die Freude in diesem Jahr bei den Gästen gewesen, so Markus Schneider. „Dadurch ist am Donnerstag sehr viel Betrieb gewesen.“ Die Zahl der Besucher am Vatertag schätzt er auf etwa 2000 Gäste.

Musikverein Korb-Steinreinach und Musikvereinigung Großheppach zu Gast

Weil der Verein in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert, gab es zusätzlich noch das „Bergfest Spezial“. Zu Gast waren der Musikverein Korb-Steinreinach und die Musikvereinigung Großheppach. Für Partystimmung unter dem Motto „Blech meets Rock“ sorgte die fünfköpfige Coverband „Live rocking five“.

Das Bergfest Spezial „sollte ein besonderes, einmaliges Event sein“, sagt Markus Schneider. Im kommenden Jahr wolle man „wieder auf den Donnerstag-Sonntag-Rhythmus zurückkehren“. Das heißt, das Bergfest, das traditionsgemäß an Himmelfahrt stattfindet, am darauffolgenden Sonntag – wie in den vergangenen Jahren – wieder fortsetzen.

"Das ist schon eine Herausforderung"

Um den Besuchern ein angenehmes Fest in den Weinbergen zu bieten, musste der Verein alles Erforderliche nach oben auf den Kleinheppacher Kopf transportieren und danach wieder abtransportieren. „Das ist schon eine Herausforderung, die wir als ein relativ kleiner Verein mit 110 Mitgliedern stemmen müssen“, sagt Markus Schneider und bedankt sich bei allen Unterstützern. „Nur durch den großen Einsatz von vielen freiwilligen Helfern ist es zu schaffen.“