Nach der erfolgreichen zweitägigen Impfaktion im Dezember, bei der zahlreiche Menschen in Korb gegen das Coronavirus geimpft worden sind, gibt es nun einen weiteren Termin. Das offene Impfangebot, mit und ohne Terminvereinbarung, findet am Montag, 31. Januar, von neun bis zwölf Uhr sowie von 12.30 bis 15.30 Uhr in der Ballspielhalle (Brucknerstraße 55) in Korb statt.

Impfstoff von Biontech/Pfizer, Moderna oder Johnson & Johnson

Den ersten, zweiten oder dritten