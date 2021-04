Corona-Impftruck in Korb: Terminvereinbarung am Montag 26. April

Am Mittwoch, 28. April, (Ersttermin) und am Mittwoch, 19. Mai, (Zweittermin) kommt der Impftruck nach Korb. Im Impftruck in Korb können insgesamt 156 Impftermine angeboten werden. Diese stehen nun auch allen über 70-jährigen Bürgerinnen und Bürgern in Korb zur Verfügung, teilt die Gemeinde Korb in einer Pressemitteilung mit.

Der Gemeindeverwaltung sei bewusst, dass diese Anzahl vermutlich nicht für alle Berechtigten, die impfbereit sind, ausreichen werde. Dennoch bietet die Verwaltung gemeinsam mit dem Landkreis das Angebot im Impftruck an, um bei den Corona-Impfungen voranzukommen.

Mehrere Telefonnummern für Terminvergabe freigeschaltet

Für eine Terminvereinbarung hat die Gemeinde am Montag, 26. April, von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr folgende Telefonnummern freigeschaltet: 07151/933458, 07151/933482, 07151/933487, 07151/933434.

Aus Gründen der Gleichbehandlung können keine Termine zu einem früheren Zeitpunkt vereinbart werden. Die Terminvereinbarung erfolgt für die Erst- und Zweitimpfung gemeinsam.