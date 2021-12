Am Mittwoch, 29. Dezember, und Donnerstag, 30. Dezember, jeweils von 9 bis 15 Uhr findet in der Ballspielhalle in Korb eine Impfaktion statt. Es handelt sich hierbei ebenfalls um eine gemeinsame Impfaktion von Landkreis und Gemeinde, wie sie in den vergangenen Wochen bereits in Nachbarkommunen wie Weinstadt, Kernen, Schwaikheim und Remshalden stattgefunden haben.

Zum Einsatz kommen voraussichtlich Impfstoffe von Johnson & Johnson (nur für die Erstimpfung), Biontech und eventuell