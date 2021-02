Derzeit befindet sich in der 11 000-Seelen-Gemeinde Korb nur noch eine einzige Person in Corona-Quarantäne – und zwar noch am heutigen Mittwoch (17.2.) und morgen. Wenn kein neuer Fall mehr hinzukommt, ist es gut möglich, dass in Korb also am Freitag die Null steht. Im Dezember war das noch unvorstellbar gewesen, wie Zahlen belegen, die Hauptamtsleiterin Adalina Agejew unserer Zeitung mitgeteilt hat.

„Nachdem im Oktober 54 Personen und im November 61 Personen aufgrund eines positiven