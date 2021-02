Gute Nachricht für Eltern: In seiner jüngsten Sitzung hat der Korber Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Gebühren für die kommunalen Kindertageseinrichtungen und die Einrichtungen der Schulkindbetreuung zu erlassen. Das gilt für die Monate Januar und Februar 2021 und nur für Familien, die in den beiden Monaten keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben. Dieser Beschluss umfasst auch die Einrichtungen in kirchlicher und freier Trägerschaft.

Bei denjenigen, die die