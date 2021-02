Wie alt ist das Berghäusle auf dem Korber Kopf? Auf Anfrage eines Lesers haben wir nachgefragt. „Ein genaues Datum der Erbauung ist schwer zu nennen“, informiert daraufhin Jürgen Klotz, Korber Heimatforscher und Herausgeber des „Remstalers“.

Er geht davon aus, dass es zwischen 1875 und 1895 entstand. „Um 1870 begann zwischen dem Standort Berghäusle bis zum Nebelberg und am Hörnle der Abbau des Korber Werksteins“, so Klotz. Die Chronik bezeuge, dass in dieser Zeit täglich