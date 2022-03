Was hat es mit der „Schillerlinde“ am Korber Seeplatz auf sich, in der sich heute der Secondhandladen „Modepodium“ von Tina Äckerle befindet? Wann kam die Post nach Korb und wer bekam den ersten Telefonanschluss in der Gemeinde? Diesen und vielen weiteren Fragen ist der Verein „Der Remstaler“ in der neuen Ausgabe seines Magazins nachgegangen.

{element}

Darüber hinaus gehen die Hobby-Historiker in ihrer aktuellen Ausgabe auch auf einen ganz besonderen Mann ein: Gotthold Schwarz.