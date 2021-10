Wer nicht weiß, was sie im Sinn haben, könnte sie für Wanderer mit übergroßem Rucksack halten: Dabei sind es die Hobby-Flieger des Vereins „Die Remstäler - Gleitschirm- und Drachenflug e.V.“, die dort den Kleinheppacher Kopf hinaufsteigen. In dem großen Rucksack ist aber nicht nur der zusammengefaltete Gleitschirm verstaut. Er dient ihnen auch als eine Art Sitz, wenn sie vom Kleinheppacher Kopf aus starten und sich von Wind und Thermik hoch in die Lüfte tragen lassen – manchmal bis nach